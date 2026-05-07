07 мая 2026 в 16:53

В Ленобласти рассылают фейковые направления в мобильные огневые группы

Предприятиям Ленобласти шлют письма о направлении 10% персонала в огневые группы

Предприятия Ленинградской области начали получать фейковые письма, якобы отправленные от имени администрации губернатора, с требованием направить 10% сотрудников в мобильные огневые группы, сообщили в Telegram-канале администрации. Власти региона заявили, что подобные документы не имеют отношения к официальным решениям.

Также в администрации заявили, что речь идет о попытке социальной дестабилизации. Никаких указаний о принудительном переводе работников в такие формирования не существует. Отмечается, что мобильные огневые группы для защиты объектов критической инфраструктуры формируются исключительно на добровольной основе.

В регионе уже действуют такие подразделения, и в ближайшее время планируется создать еще 23. Правительство оказывает поддержку в их оснащении техникой и оборудованием. Жителей и организации призывают ориентироваться только на официальные источники информации.

Ранее в пресс-службе Росреестра сообщили, что мошенники рассылают дачникам фейковые уведомления о нарушениях. В письмах предлагают уплатить штраф со скидкой по вредоносной ссылке.

Регионы
Ленинградская область
мошенники
рассылки
