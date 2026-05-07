Названы растения, которые выживут даже у занятых людей Архитектор Павлова: замиокулькас и хойя не требуют чрезмерного ухода

Замиокулькас и хойя являются неприхотливыми растениями, не требующими постоянного ухода, заявила NEWS.ru архитектор, руководитель бюро авторских интерьеров Марина Павлова. По ее словам, сансевиерия также подойдет занятым людям, которые любят природную среду.

Среди растений, которые реально выживают у занятых людей, стабильно выделяются три: сансевиерия, замиокулькас и хойя. Они переносят нерегулярный полив, мирятся с недостатком прямого света и не реагируют болезненно на сухой воздух городских квартир. Фикус лировидный — красивый, визуально выигрышный, но требовательный: не любит сквозняков, смены места и перепадов температуры. Для загруженных работой людей он чаще становится источником разочарования, чем удовольствия, — поделилась Павлова.

Она подчеркнула, что наличие природных элементов в жилом интерьере уменьшает уровень тревожности, улучшает качество сна и увеличивает ощущение комфорта. По словам эксперта, человеческий мозг генетически предрасположен к природной среде, и любое ее присутствие воспринимается как сигнал безопасности.

Живые растения — лишь один из каналов связи с природой внутри пространства. Необработанное дерево с сохраненной текстурой волокна, натуральный камень, джутовые и льняные покрытия, виды на зелень через незашторенное окно — все это активирует те же механизмы восприятия, что и горшок с монстерой. В премиум-сегменте клиенты все чаще выбирают один крупный живой акцент — дерево в кадке, стену мха, композицию из сухоцветов — вместо десятка мелких горшков по периметру, — заключила Павлова.

Ранее юрист Полина Гусятникова предупредила, что за выращивание запрещенных растений на даче могут оштрафовать на сумму 3–5 тыс. рублей. По ее словам, также возможно административное наказание в виде ареста до 15 суток.