День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 16:46

Названы растения, которые выживут даже у занятых людей

Архитектор Павлова: замиокулькас и хойя не требуют чрезмерного ухода

Замиокулькас Замиокулькас Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Замиокулькас и хойя являются неприхотливыми растениями, не требующими постоянного ухода, заявила NEWS.ru архитектор, руководитель бюро авторских интерьеров Марина Павлова. По ее словам, сансевиерия также подойдет занятым людям, которые любят природную среду.

Среди растений, которые реально выживают у занятых людей, стабильно выделяются три: сансевиерия, замиокулькас и хойя. Они переносят нерегулярный полив, мирятся с недостатком прямого света и не реагируют болезненно на сухой воздух городских квартир. Фикус лировидный — красивый, визуально выигрышный, но требовательный: не любит сквозняков, смены места и перепадов температуры. Для загруженных работой людей он чаще становится источником разочарования, чем удовольствия, — поделилась Павлова.

Она подчеркнула, что наличие природных элементов в жилом интерьере уменьшает уровень тревожности, улучшает качество сна и увеличивает ощущение комфорта. По словам эксперта, человеческий мозг генетически предрасположен к природной среде, и любое ее присутствие воспринимается как сигнал безопасности.

Живые растения — лишь один из каналов связи с природой внутри пространства. Необработанное дерево с сохраненной текстурой волокна, натуральный камень, джутовые и льняные покрытия, виды на зелень через незашторенное окно — все это активирует те же механизмы восприятия, что и горшок с монстерой. В премиум-сегменте клиенты все чаще выбирают один крупный живой акцент — дерево в кадке, стену мха, композицию из сухоцветов — вместо десятка мелких горшков по периметру, — заключила Павлова.

Ранее юрист Полина Гусятникова предупредила, что за выращивание запрещенных растений на даче могут оштрафовать на сумму 3–5 тыс. рублей. По ее словам, также возможно административное наказание в виде ареста до 15 суток.

Life Style
растения
советы
интерьер
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Суд в США признал пошлину Трампа незаконной
В России заявили о тревожных изменениях в позиции Германии
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.