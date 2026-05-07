Юрист ответила, почему в России запрещено выращивать некоторые цветы

Некоторые цветы, такие как мак и конопля, запрещено выращивать в России, так как в них содержатся психотропные или наркотические вещества, рассказала юрист и преподаватель Финансового университета при правительстве Наталья Кубасова. В беседе с 360.ru эксперт подчеркнула, что в 2024 году ипомея также попала в список таких растений.

В маке содержится морфин, то есть в цветке есть алкалоиды. В конопле тоже присутствуют наркотические вещества. В ипомее обнаружили психотропные и поэтому запретили в 2024 году, — пояснила эксперт.

Ранее юрист Полина Гусятникова предупредила, что штраф за выращивание запрещенных растений на дачном участке составляет от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Эксперт обратила внимание, что также может грозить арест до 15 суток. Она подчеркнула, что при большом количестве запрещенных растений наступает уголовная ответственность.

