День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 16:20

Юрист ответила, почему в России запрещено выращивать некоторые цветы

Юрист Кубасова: некоторые цветы запрещено выращивать из-за веществ в них

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Некоторые цветы, такие как мак и конопля, запрещено выращивать в России, так как в них содержатся психотропные или наркотические вещества, рассказала юрист и преподаватель Финансового университета при правительстве Наталья Кубасова. В беседе с 360.ru эксперт подчеркнула, что в 2024 году ипомея также попала в список таких растений.

В маке содержится морфин, то есть в цветке есть алкалоиды. В конопле тоже присутствуют наркотические вещества. В ипомее обнаружили психотропные и поэтому запретили в 2024 году, — пояснила эксперт.

Ранее юрист Полина Гусятникова предупредила, что штраф за выращивание запрещенных растений на дачном участке составляет от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Эксперт обратила внимание, что также может грозить арест до 15 суток. Она подчеркнула, что при большом количестве запрещенных растений наступает уголовная ответственность.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Общество
запреты
растения
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоопсихолог ответила, может ли кошка подхватить инфекцию дома
МИД РФ оценил состояние отношений России и США после Байдена и Обамы
Аэропорт в Сочи временно закрыли
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.