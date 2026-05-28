Многолетник для тех, кто любит на даче отдыхать: цветет все лето, полива хватает от дождя

Мечтаете о цветнике, который можно просто посадить и любоваться все лето, забыв про лейки и подкормки? Посадите этот многолетник — он цветет все лето, пьет только дождевую воду и не требует никаких удобрений.

Рудбекия — ее ярко-желтые соцветия с темной бархатистой серединкой, похожие на маленькие солнышки, распускаются в июле и цветут до самых заморозков, украшая сад даже в самую засушливую погоду.

Рудбекия абсолютно неприхотлива, зимует без укрытия, не болеет и быстро разрастается, создавая живописные куртины.

Еще один идеальный кандидат для «ленивого сада» — лилейник, который называют цветком для тех, кто ценит отдых. Он цветет все лето, выпуская новые бутоны каждый день, и прекрасно обходится без поливов и удобрений. Лилейник зимостоек, устойчив к болезням и не требует пересадки до 7 лет, а его корневая система добывает влагу из глубины почвы, поэтому поливать его нужно только в экстремальную жару.

Посадите эти цветы один раз, и вы будете приезжать на дачу, чтобы не бегать с лейкой, а только отдыхать и любоваться красотой.

