28 мая 2026 в 04:00

Сажайте когда хотите на протяжении всего лета: рассыпаете семена — через месяц клумба в цветах

Если вам кажется, что сезон посадок уже пропущен, не спешите расстраиваться. Есть цветы, которые можно смело сеять в течение всего лета, и они успеют не только взойти, но и обильно зацвести до самых заморозков.

Абсолютный рекордсмен по скорости роста и цветения — настурция. Ее крупные семена прорастают очень быстро, и уже через 4–6 недель после посева растения загораются яркими оранжевыми, желтыми и алыми граммофончиками, которые будут радовать глаз до самой осени.

Не менее надежный вариант — календула (ноготки), которая превращается из семечка в цветущий кустик всего за 40–50 дней. Ее солнечные желто-оранжевые корзинки не только украшают сад, но и отпугивают вредителей от соседних грядок.

Для создания ажурного облака идеальна космея — первый цветок у этой неприхотливой красавицы можно увидеть примерно через 60 дней после посева, и она будет цвести вплоть до снега.

Лаватера, или дикая роза, порадует крупными шелковистыми граммофонами уже через 55–65 дней после посадки.

Все эти растения не боятся засухи и неприхотливы к почвам. Просто рассыпьте семена, слегка присыпьте и обильно полейте.

