07 мая 2026 в 16:44

Ушаков заявил, что в Кремле активно готовятся к визиту Путина в Китай

Фото: kremlin.ru
Кремль ведет активную подготовку к предстоящему визиту президента России Владимира Путина в Китай, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков на брифинге. Как передает РИА Новости, конкретные даты поездки пока раскрываться не будут, поскольку подобная информация традиционно публикуется одновременно в Москве и Пекине. По словам Ушакова, работа над визитом идет в серьезном и постоянном формате, а контакты с китайскими партнерами поддерживаются практически ежедневно.

Я могу легко сказать дату этого визита, потому что мы к этому визиту ведем активную работу, готовимся серьезно, контактируем, можно сказать, на повседневном уровне с китайскими партнерами. Но просто принято о такого рода визитах объявлять одновременно и в Москве, и в Пекине. Поэтому я бы воздержался от этого. Это было бы просто не по-товарищески в отношении китайских коллег, — заявил Ушаков.

Ранее Ушаков заявлял, что Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пришли к выводу, что празднование 9 Мая станет подходящим поводом для обсуждения накопившихся вопросов. По его словам, этому предшествовал телефонный разговор между главами двух государств.

Также Ушаков сообщал, что личная встреча Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом пройдет в субботу, 9 мая. Она состоится по просьбе самого верховного правителя азиатского государства.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

