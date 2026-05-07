День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 15:51

Король одной страны попросил о личной встрече с Путиным

Ушаков: Путин проведет встречу с королем Малайзии

Фото: kremlin.ru
Личная встреча Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом состоится в субботу, 9 мая, по просьбе верховного правителя азиатской страны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Переговоры пройдут в формате тет-а-тет, пишет РИА Новости.

Отмечу, что султан попросил провести эту встречу в формате тет-а-тет, и мы, естественно, с этим предложением согласились, — отметил дипломат.

Ушаков также напомнил, что предыдущая встреча Путина и Султана Ибрагима состоялась 26 января в Санкт-Петербурге.

Помощник главы государства также сообщил, что Путин планирует 9 мая провести ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций. В том числе состоятся переговоры с председателем правительства Словакии Робертом Фицо. Российский лидер и словацкий премьер обсудят перспективы возобновления работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Ушаков пояснил, что заседания этого органа не проводятся с 2021 года.

До этого Ушаков заявил, что Путин встретит иностранных гостей перед парадом на Красной площади, посвященным победе в Великой Отечественной войне. Примерно в 09:45 мск состоится церемония встречи. Затем все они перейдут на Красную площадь для участия в параде.

