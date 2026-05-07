Дрозденко рассказал, как в Ленобласти сократилась очередь на землю

Власти Ленинградской области применили механизм, который за 12 месяцев увеличил выдачу участков многодетным семьям втрое, рассказал в интервью NEWS.ru губернатор региона Александр Дрозденко. Благодаря блокировке продаж земли недобросовестными муниципалами и введению добровольного «оброка» для бизнеса региону удалось сократить накопленную десятилетиями очередь. Уже треть из 10 тысяч льготников получили свои участки, отметил Дрозденко.

Смотрим: глава говорит: «У меня земли нет», но при этом продал за год 100 участков. Подожди: на продажу есть, а бесплатно нет? Мы сказали: «Хочешь продать — один участок дай бесплатно. Не дашь — блокируем продажу», — сказал Дрозденко.

Губернатор пояснил, что программа «10 шагов к мечте» родилась из реальных запросов жителей. Самым неожиданно эффективным шагом стала работа с землей для льготников (многодетных, ветеранов СВО).

Когда выяснилось, что земли в области нет, власти привязали KPI глав к выдаче участков, а при переводе сельхозземель под другое назначение стали требовать 20% в «бесплатный фонд» для льготников. Жалобы в прокуратуру не помогли бизнесу — механизм сделали добровольным, и он заработал, отметил Дрозденко. В результате за неполный год выдача участков многодетным выросла в 2,9 раза, участникам СВО — в 2,5 раза, уточнил он.

