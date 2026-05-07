День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 17:05

Дрозденко рассказал, как в Ленобласти сократилась очередь на землю

Дрозденко: в Ленобласти за год сократили очередь из 10 тыс. льготников на землю

Александр Дрозденко Александр Дрозденко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти Ленинградской области применили механизм, который за 12 месяцев увеличил выдачу участков многодетным семьям втрое, рассказал в интервью NEWS.ru губернатор региона Александр Дрозденко. Благодаря блокировке продаж земли недобросовестными муниципалами и введению добровольного «оброка» для бизнеса региону удалось сократить накопленную десятилетиями очередь. Уже треть из 10 тысяч льготников получили свои участки, отметил Дрозденко.

Смотрим: глава говорит: «У меня земли нет», но при этом продал за год 100 участков. Подожди: на продажу есть, а бесплатно нет? Мы сказали: «Хочешь продать — один участок дай бесплатно. Не дашь — блокируем продажу», — сказал Дрозденко.

Губернатор пояснил, что программа «10 шагов к мечте» родилась из реальных запросов жителей. Самым неожиданно эффективным шагом стала работа с землей для льготников (многодетных, ветеранов СВО).

Когда выяснилось, что земли в области нет, власти привязали KPI глав к выдаче участков, а при переводе сельхозземель под другое назначение стали требовать 20% в «бесплатный фонд» для льготников. Жалобы в прокуратуру не помогли бизнесу — механизм сделали добровольным, и он заработал, отметил Дрозденко. В результате за неполный год выдача участков многодетным выросла в 2,9 раза, участникам СВО — в 2,5 раза, уточнил он.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что власти ДНР намерены отдать нуждающимся жилье граждан, выехавших в недружественные страны и не планирующих возвращаться. В республике завершается процесс инвентаризации недвижимости.

Экономика
Ленинградская область
Александр Дрозденко
льготники
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Суд в США признал пошлину Трампа незаконной
В России заявили о тревожных изменениях в позиции Германии
Стало известно, какой штраф грозит за шашлык на газоне и во дворе
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.