Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 10:26

Жилье уехавших в недружественные страны граждан ДНР отдадут льготникам

Пушилин: жилье уехавших в недружественные страны граждан ДНР отдадут нуждающимся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти ДНР намерены отдать нуждающимся жилье граждан, выехавших в недружественные страны и не планирующих возвращаться, заявил РИА Новости глава региона Денис Пушилин. В республике завершается процесс инвентаризации недвижимости.

Власти сократили сроки регистрации прав собственности на жилье в Росреестре, чтобы ускорить процесс вовлечения пустующих фондов в социальный оборот. По словам Пушилина, длительные сроки оформления документов ранее мешали эффективному распределению жилья, которое фактически осталось брошенным.

Все стадии в рамках российского законодательства пройдены для выдачи [жилья] непосредственно тем, кто в этом нуждается, — подчеркнул руководитель республики.

Он отметил, что такие меры позволят обеспечить крышей над головой людей, потерявших свои дома в ходе боевых действий или нуждающихся в улучшении жилищных условий. Глава ДНР добавил, что те, кто не успеет зарегистрировать недвижимость в упрощенном порядке до июля текущего года, смогут сделать это позже через суд.

Ранее Пушилин сообщил, что развитие строительной отрасли в ДНР сегодня во многом поддерживается льготной ипотекой, а вопрос сохранения ставки 2% после 2030 года остается открытым и будет зависеть от будущих условий. По его словам, действующие механизмы стимулируют обновление жилищного фонда и активное строительство.

Регионы
квартиры
ДНР
Денис Пушилин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.