19 апреля 2026 в 11:08

Пушилин оценил перспективы продления льготной ипотеки после 2030 года

Пушилин: время покажет, потребуется ли продление льготной ипотеки в 2030 году

Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Развитие строительной отрасли в ДНР сегодня во многом поддерживается льготной ипотекой, а вопрос сохранения ставки 2% после 2030 года остается открытым и будет зависеть от будущих условий, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости. По его словам, действующие механизмы стимулируют обновление жилищного фонда и активное строительство.

Сейчас условия такие предоставляются до 2030 года, и мы рассчитываем за этот период сделать по максимуму — построить, обновить жилье. Потребуется и будет ли такой запрос в продолжение — покажет время. Мы благодарны <...> за сохранение действующей процентной ставки по ипотеке, <...> это дает возможность сейчас иметь драйвер для развития строительной отрасли в моменте, — сказал глава ДНР.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что программу льготного ипотечного кредитования под 2% годовых для участников специальной военной операции необходимо расширить на всю территорию страны. По словам общественного деятеля, сейчас многие военнослужащие вынуждены покупать жилье, внося первоначальный платеж в размере до половины стоимости недвижимости.

Кроме того, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в России, помимо семейной ипотеки, существуют и другие программы жилищного кредитования с государственной поддержкой. Среди них парламентарий выделила дальневосточную и сельскую льготные ипотеки.

