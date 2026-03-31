31 марта 2026 в 10:16

В Госдуме перечислили ключевые программы льготной ипотеки

Бессараб: в России действуют дальневосточная и сельская ипотеки

Госдума РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России, помимо семейной ипотеки, действуют и другие льготные программы жилищного кредитования, сообщила Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В их числе — дальневосточная и сельская льготные ипотеки, отметила она.

У нас работает льготная ипотека дальневосточная, льготная ипотека сельская. Это такие самые, что называется, на первый взгляд, опции на слуху, — перечислила парламентарий.

Кроме того, депутат отметила, что помощь в покупке жилья могут предоставлять отдельные регионы и крупные компании. Так, в Краснодарском крае такие выплаты на ипотеку предусмотрены для специалистов социальной сферы — работников здравоохранения, образования и соцзащиты.

В других субъектах РФ, чаще всего в районах Крайнего Севера, действуют дополнительные опции для получения жилищного кредита (например при переезде в конкретный регион).

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил обязать российские банки предоставлять ипотечные кредиты на строительство частного дома своими силами. Он уже направил соответствующие предложения в Минфин и Минстрой РФ. По его данным, большое количество россиян хотело бы жить в частном доме.

Светлана Бессараб
Госдума
Россия
льготы
льготная ипотека
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Омич насильно удерживал подростка и стриг его
В Госдуме рассказали об изменениях в законе против сталкеров
Стало известно, кому принадлежала найденная в Москве сумка с $88 тыс.
Шведский самолет-разведчик заметили у российских границ
Три контрабандиста попытались провезти «кокаиновые» бананы за $100 млн
Стало известно, как конфликт на Ближнем Востоке скажется на ЧМ по футболу
Страны ЕС испугали долгим энергетическим кризисом
Овчинский: в ТиНАО построят торговый центр с многоуровневым паркингом
Названа причина участившихся массированных налетов БПЛА на Россию
Убийце девятилетнего мальчика из Петербурга продлили арест
Италия «захлопнула дверь» перед носом военных США
«Трон, достойный короля»: у Трампа появился золотой унитаз на улице
Магнитные бури сегодня, 31 марта: что завтра, раздражительность, стресс
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 марта: где сбои в России
В Красноярском крае выявили нарушения при формировании тарифов
Социолог раскрыл срок вымирания Украины
В деле продавца «призрачных вилл» на Бали появились новые детали
«С треском и позором»: американский сенатор о войне США против Ирана
В Минпросвещения ответили на слухи о втором обязательном языке в школах
Москвичка попыталась вскрыть сейф с ценностями в доме жителя Находки
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

