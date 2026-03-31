В Госдуме перечислили ключевые программы льготной ипотеки Бессараб: в России действуют дальневосточная и сельская ипотеки

В России, помимо семейной ипотеки, действуют и другие льготные программы жилищного кредитования, сообщила Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В их числе — дальневосточная и сельская льготные ипотеки, отметила она.

У нас работает льготная ипотека дальневосточная, льготная ипотека сельская. Это такие самые, что называется, на первый взгляд, опции на слуху, — перечислила парламентарий.

Кроме того, депутат отметила, что помощь в покупке жилья могут предоставлять отдельные регионы и крупные компании. Так, в Краснодарском крае такие выплаты на ипотеку предусмотрены для специалистов социальной сферы — работников здравоохранения, образования и соцзащиты.

В других субъектах РФ, чаще всего в районах Крайнего Севера, действуют дополнительные опции для получения жилищного кредита (например при переезде в конкретный регион).

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил обязать российские банки предоставлять ипотечные кредиты на строительство частного дома своими силами. Он уже направил соответствующие предложения в Минфин и Минстрой РФ. По его данным, большое количество россиян хотело бы жить в частном доме.