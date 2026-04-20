Хуснуллин раскрыл, когда будет выбран вариант модернизации семейной ипотеки

Приемлемый вариант модернизации семейной ипотеки выберут по итогам голосования вплоть до 1 июля, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, социологический опрос нужен, чтобы понять, какой вариант семейной ипотеки более предпочтителен, передает РИА Новости.

Мы подготовили с Министерством финансов и администрацией президента РФ несколько вариантов, как модернизировать семейную ипотеку. Мы запустили социологический опрос, чтобы понять, какой вариант семейной ипотеки более предпочтителен. До 1 июля мы получим социологические опросы и надеемся выбрать тот вариант, который будет наиболее приемлемым, — сказал Хуснуллин.

Ранее Хуснуллин заявил, что в кабинете министров рассматривают возможность повышения лимитов по семейной ипотеке и дифференциации процентной ставки в зависимости от количества детей. По словам чиновника, обсуждается вариант увеличения максимальной суммы кредита с 6 млн до 8 млн рублей по всей стране.

До этого сообщалось, что крупнейшие российские банки ВТБ и «Сбер» приступили к плановому снижению процентных ставок по ипотечным кредитам. ВТБ уменьшил стоимость займов сразу на один процентный пункт, установив минимальный порог в 18,9% при условии внесения половины стоимости жилья.