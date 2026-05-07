День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 16:57

Маск раскрыл баснословную сумму своих налогов за один год

Маск заявил, что заплатил рекордные $10 млрд налогов за год

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Основатель SpaceX Илон Маск сообщил в соцсети X, что заплатил за год самую большую в истории сумму налогов — $10 млрд (752 млрд рублей). Богатейший человек планеты также отметил, что после его смерти будет взиматься еще один налог в размере 40% на имущество, и в целом, по его оценке, придется заплатить «триллионы долларов налогов».

За один год уплатил налоги в $10 млрд — больше, чем кто-либо в истории, — говорится в сообщении.

Ранее Маск в рамках судебного разбирательства по иску против OpenAI заявил, что искусственный интеллект потенциально может уничтожить все человечество по сценарию «Терминатора», хотя он допускает и позитивное развитие по аналогии со вселенной Star Trek. Иск миллиардера построен на обвинении OpenAI в отказе от изначальной некоммерческой миссии.

Кроме того, миллиардер и предприниматель предположил, что лучший способ борьбы с безработицей, вызванной вытеснением людей искусственным интеллектом, — это прямая раздача денег населению со стороны американских властей. По его мнению, такая мера обеспечит «всеобщий высокий доход».

США
Илон Маск
налоги
миллиардеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоопсихолог ответила, может ли кошка подхватить инфекцию дома
МИД РФ оценил состояние отношений России и США после Байдена и Обамы
Аэропорт в Сочи временно закрыли
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.