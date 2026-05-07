Маск раскрыл баснословную сумму своих налогов за один год Маск заявил, что заплатил рекордные $10 млрд налогов за год

Основатель SpaceX Илон Маск сообщил в соцсети X, что заплатил за год самую большую в истории сумму налогов — $10 млрд (752 млрд рублей). Богатейший человек планеты также отметил, что после его смерти будет взиматься еще один налог в размере 40% на имущество, и в целом, по его оценке, придется заплатить «триллионы долларов налогов».

За один год уплатил налоги в $10 млрд — больше, чем кто-либо в истории, — говорится в сообщении.

Ранее Маск в рамках судебного разбирательства по иску против OpenAI заявил, что искусственный интеллект потенциально может уничтожить все человечество по сценарию «Терминатора», хотя он допускает и позитивное развитие по аналогии со вселенной Star Trek. Иск миллиардера построен на обвинении OpenAI в отказе от изначальной некоммерческой миссии.

Кроме того, миллиардер и предприниматель предположил, что лучший способ борьбы с безработицей, вызванной вытеснением людей искусственным интеллектом, — это прямая раздача денег населению со стороны американских властей. По его мнению, такая мера обеспечит «всеобщий высокий доход».