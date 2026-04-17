Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 11:01

Маск предложил раздавать деньги населению ради «всеобщего высокого дохода»

Маск предложил раздавать деньги из-за роста безработицы от внедрения ИИ

Илон Маск Илон Маск Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Лучшим способом справиться с безработицей из-за вытеснения людей искусственным интеллектом станет раздача денег населению со стороны властей США, написал в соцсети X миллиардер и предприниматель Илон Маск. По его мнению, такая мера обеспечит «всеобщий высокий доход».

ИИ/робототехника будет производить товары и услуги в количестве, значительно превышающем рост денежной массы, поэтому инфляции не произойдет, — считает Маск.

Ранее Илон Маск официально объявил о запуске нового мессенджера под названием XChat. Как оказалось, приложение для операционной системы iOS будет доступно в App Store с 17 апреля 2026 года.

До этого бизнесмен заявил, что искусственный интеллект превзойдет любого человека по уровню интеллекта к концу 2026 года. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он подчеркнул, что к 2030–2031 годам ИИ станет умнее всего человечества.

Прежде появилась информация, что тайваньская компания ASUS приняла решение завершить разработку новых смартфонов. Фирма сосредоточится на создании компьютеров для бизнеса и устройств с ИИ.

США
Илон Маск
безработица
искусственный интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.