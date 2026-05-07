Карьерный психолог рассказала, как изменился рынок труда с расцветом ИИ

На фоне развития нейросетей работодатели стали особо ценить в сотрудниках адаптивность и гибкость, отметила карьерный психолог Маргарита Пахотина. По ее словам, переданным «Радио 1», сейчас бизнес нуждается в людях, которые могут не просто обучаться новому и перестраиваться, но и работать в команде в условиях постоянного давления и глобальных изменений. Кроме того, теперь от сотрудников требуется больше вовлечения в работу.

Искусственный интеллект распробовали. Бизнес начал его внедрять в процессы. Теперь есть ожидание, что сотрудники должны быть эффективнее. [Нынешняя тактика работодателей]: вместо трех сотрудников я возьму одного и «впихну» в него больше. На определенном уровне, если два человека очень равны или близки по компетенциям, тогда возьмут того, кто более харизматичен, кто умеет расположить, построить отношения. Человек с хорошими софтами умеет быстрее обучиться. Он более командный, — высказалась Пахотина.

Эксперт отметила, что развитие ИИ привело к тому, что ценность живых человеческих качеств — энергии, харизмы и коммуникабельности — кратно возросла. По ее мнению, так называемая эпоха легких денег завершается. Людям все сложнее работать по инерции или просто проявлять исполнительность. Недостаточно получить диплом и набраться опыта — теперь человеку нужно постоянно развиваться, подстраиваться под меняющиеся реалии и людей вокруг, заключила психолог.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что профессиональная сегрегация — неравномерное распределение работников по отраслям и должностям — лишь усиливает гендерный разрыв в зарплатах. По ее словам, исторически сложилось, что плату за труд повышают именно в тех сферах, где преобладают мужчины.