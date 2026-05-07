Петербурженка отсудила 125 тыс. рублей после наезда тележки на машину

В Санкт-Петербурге местная жительница отсудила свыше 125 тыс. рублей после того, как грузовая тележка магазина наехала на ее автомобиль, пишет «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу судов города. Инцидент случился в 2024 году в поселке Парголово.

Автовладелица припарковала машину и отошла на несколько минут. По словам пострадавшей, сотрудник продовольственного магазина оставил тележку без присмотра, после чего она покатилась и наехала на машину. Экспертиза оценила стоимость ремонта иномарки в 125 700 рублей.

Покупательница направила в магазин досудебную претензию, но ответа не получила. После этого она обратилась в суд. На заседание ответчик не пришел. Судья посчитал доказательства истицы достаточными, отметив, что торговая сеть их не опровергла. В результате с компании взыскали 125 700 рублей в качестве возмещения ущерба плюс 3 тыс. рублей за работу оценщика, 10 тыс. рублей за юридическую помощь и 4771 рубль — за госпошлину.

Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с авиакомпании «Уральские авиалинии» 100 тыс. рублей в пользу пассажирки, получившей ожог от пролитого на нее бортпроводницей кипятка. Инцидент произошел 2 августа 2024 года во время перелета из Петербурга в Сочи.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

