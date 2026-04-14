Ошпаренная пассажирка заставила авиакомпанию выплатить 100 тыс. рублей

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с авиакомпании «Уральские авиалинии» 100 тыс. рублей в пользу пассажирки, получившей ожог от пролитого на нее бортпроводницей кипятка, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Инцидент произошел 2 августа 2024 года во время перелета из Петербурга в Сочи.

На борту составили акт и оказали женщине первую помощь, а по прилете медики подтвердили термический ожог. Истица получила от страховой компании выплату в 200 тыс. рублей, но посчитала эту сумму недостаточной и обратилась в суд.

Медицинская экспертиза установила, что ожог осложнился инфицированием и вызвал расстройство здоровья на срок более трех недель, что квалифицируется как вред средней тяжести. Суд взыскал с авиакомпании компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей, пояснив, что исполнитель услуги обязан возмещать причиненный вред.

Ранее бывший судья одного из районов Москвы отсудил у аптеки 30 тыс. рублей компенсации после того, как та попыталась изменить цену на заказанный им антисептик. По информации источника, разница составила 315 рублей.