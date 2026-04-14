14 апреля 2026 в 19:37

Ошпаренная пассажирка заставила авиакомпанию выплатить 100 тыс. рублей

Суд взыскал с «Уральских авиалиний» 100 тыс. рублей за ожог пассажирки на борту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с авиакомпании «Уральские авиалинии» 100 тыс. рублей в пользу пассажирки, получившей ожог от пролитого на нее бортпроводницей кипятка, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Инцидент произошел 2 августа 2024 года во время перелета из Петербурга в Сочи.

На борту составили акт и оказали женщине первую помощь, а по прилете медики подтвердили термический ожог. Истица получила от страховой компании выплату в 200 тыс. рублей, но посчитала эту сумму недостаточной и обратилась в суд.

Медицинская экспертиза установила, что ожог осложнился инфицированием и вызвал расстройство здоровья на срок более трех недель, что квалифицируется как вред средней тяжести. Суд взыскал с авиакомпании компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей, пояснив, что исполнитель услуги обязан возмещать причиненный вред.

Ранее бывший судья одного из районов Москвы отсудил у аптеки 30 тыс. рублей компенсации после того, как та попыталась изменить цену на заказанный им антисептик. По информации источника, разница составила 315 рублей.

Ошпаренная пассажирка заставила авиакомпанию выплатить 100 тыс. рублей
