11 апреля 2026 в 18:07

Бывший судья отсудил у аптеки 30 тыс. рублей из-за переплаты в 315 рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Бывший судья одного из районов Москвы отсудил у аптеки 30 тыс. рублей компенсации после того, как та попыталась изменить цену на заказанный им антисептик, сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, разница составила 315 рублей.

Пенсионер заказал на сайте аптеки антисептик за 615 рублей, однако при получении заказа ему сообщили, что акция завершилась, и потребовали доплатить разницу. Направленная в адрес аптечной сети претензия осталась без ответа, после чего бывший служитель Фемиды обратился в мировой суд.

В ходе разбирательства представители аптеки ссылались на временный характер скидки. В конечном итоге им не удалось предоставить убедительных доказательств правомерности изменения цены. Суд встал на сторону истца, обязав аптеку продать товар по изначально заявленной стоимости. Кроме того, ответчику назначили выплату компенсации морального вреда в размере 30 тыс. рублей, а также возмещение судебных расходов и штраф.

Ранее серийный убийца Олег Рыльков, известный как тольяттинский потрошитель, попытался отсудить у государства крупную сумму денег. Преступник, на счету которого десятки изнасилований детей и убийства женщин, потребовал выплатить ему 300 тыс. рублей.

Москва
судьи
аптеки
суды
переплаты
