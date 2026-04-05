Тольяттинский потрошитель потребовал у суда денег

Знаменитый серийный убийца Олег Рыльков, известный как тольяттинский потрошитель, попытался отсудить у государства крупную сумму денег, сообщает РИА Новости. Преступник, на счету которого десятки изнасилований детей и убийства женщин, потребовал выплатить ему 300 тыс. рублей.

Свои претензии Рыльков обосновал «моральным вредом», якобы полученным из-за незаконного, по его мнению, уголовного преследования в рамках одного из эпизодов его многолетней криминальной биографии. Несмотря на то что маньяк находится за решеткой уже почти 30 лет, он лично участвовал в заседании самарского суда по видеосвязи, пытаясь доказать свою правоту.

В конце марта требования потрошителя были официально отклонены. Суд оставил иск Рылькова без удовлетворения, подтвердив отсутствие оснований для выплаты компенсации человеку, осужденному за особо тяжкие преступления против личности.

Ранее пожизненно осужденный лидер ОПГ «Пожарники» Алексей Бердуто развернул масштабную юридическую кампанию против колонии, подав 70 исков против ее руководства. Список претензий Бердуто включает как серьезные вопросы этапирования, так и специфические бытовые жалобы на цензуру переписки и порчу личных книг штампами тюремной библиотеки.