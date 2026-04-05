Олимпиада и Паралимпиада — 2026
05 апреля 2026 в 09:20

Тольяттинский потрошитель потребовал у суда денег

Маньяк Рыльков потребовал 300 тыс. рублей в качестве компенсации

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Знаменитый серийный убийца Олег Рыльков, известный как тольяттинский потрошитель, попытался отсудить у государства крупную сумму денег, сообщает РИА Новости. Преступник, на счету которого десятки изнасилований детей и убийства женщин, потребовал выплатить ему 300 тыс. рублей.

Свои претензии Рыльков обосновал «моральным вредом», якобы полученным из-за незаконного, по его мнению, уголовного преследования в рамках одного из эпизодов его многолетней криминальной биографии. Несмотря на то что маньяк находится за решеткой уже почти 30 лет, он лично участвовал в заседании самарского суда по видеосвязи, пытаясь доказать свою правоту.

В конце марта требования потрошителя были официально отклонены. Суд оставил иск Рылькова без удовлетворения, подтвердив отсутствие оснований для выплаты компенсации человеку, осужденному за особо тяжкие преступления против личности.

Ранее пожизненно осужденный лидер ОПГ «Пожарники» Алексей Бердуто развернул масштабную юридическую кампанию против колонии, подав 70 исков против ее руководства. Список претензий Бердуто включает как серьезные вопросы этапирования, так и специфические бытовые жалобы на цензуру переписки и порчу личных книг штампами тюремной библиотеки.

Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
