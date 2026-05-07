07 мая 2026 в 08:00

Психолог раскрыла влияние драматичных событий на будущее ребенка

Не каждое драматичное событие в детском возрасте приводит к формированию травмы, заявила NEWS.ru семейный психолог Галина Рейнталь. Тем не менее, по ее словам, важно жить, не зацикливаясь на прошлых недоразумениях.

«Травма детства» — это словосочетание уже стало почти нарицательным. Им объясняют любые трудности во взрослой жизни. Но важно понимать две вещи. Во-первых, не каждое драматичное событие в детстве становится травмой. Во-вторых, отпечаток может оставить даже небольшое недоразумение или конфликт. Все зависит от того, как ребенок это пережил: был ли рядом взрослый, который объяснил, что происходит, поддержал и создал ощущение безопасности, — высказалась Рейнталь.

Она подчеркнула, что детские переживания оказывают влияние на жизненный выбор, формирование связей и реакции на стрессовые ситуации. По словам психолога, детство является временем, когда закладываются первые впечатления о взаимодействии с окружающими. Эксперт пояснила, что ранние опыты фиксируются в психике и впоследствии становятся шаблоном, по которому человек строит свою жизнь.

Можно ли переписать сценарий? Да. Это значит не «стереть» событие из памяти, а изменить его влияние. Когда прошлое перестает управлять человеком, появляется возможность жить без постоянной оглядки назад и формировать новый положительный опыт, иначе реагировать на происходящее и получать другие результаты. Быть счастливым — это решение, которое принимается каждый день, — резюмировала Рейнталь.

Ранее психолог Ольга Тетерина заявила, что тревожное расстройство, длящееся более полугода, требует обращения к врачу. По ее словам, в отличие от временного стресса, такое состояние существенно влияет на качество жизни и нуждается в профессиональной помощи.

Общество
психологи
советы
дети
родители
Максим Кирсанов
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Наталья Наволоцкая
