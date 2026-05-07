Три человека стали жертвами стрельбы в Австрии Три человека погибли у входа в ресторан в австрийском городе Линц

Три человека погибли у входа в ресторан в австрийском городе Линц, сообщила газета Kronen Zeitung. Там уточнили, что мужчина открыл огонь и ранил жену и дочь.

В четверг днем ​​перед рестораном в Линце произошло двойное убийство, — говорится в сообщении.

По информации издания, мужчина покончил с собой. Мотивы преступления выясняются.

