Исполком МОК рекомендовал снять ограничения с белорусских спортсменов

Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал отменить ограничения на участие белорусских спортсменов в индивидуальных и командных соревнованиях, сообщила пресс-служба МОК. Решение касается рекомендаций, действовавших для международных федераций и организаторов турниров с 2022 года.

МОК больше не рекомендует вводить какие-либо ограничения на участие белорусских спортсменов в соревнованиях, проводимых международными федерациями и организаторами международных спортивных мероприятий. Исполком МОК сегодня отменил рекомендованные условия участия для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий, введенные в 2022 и 2023 годах, — говорится в сообщении.

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев сообщил, что исполком Международной федерации ММА принял решение о восстановлении членства Союза ММА России. Кроме того, российские юниоры отныне допущены к международным соревнованиям с национальными флагом и гимном.

До этого Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила россиян до международных соревнований. Как сообщила пресс-служба организации, они могут выступать под национальными флагом и гимном.