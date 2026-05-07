Собянин сообщил о новой попытке налета дронов на Москву Собянин: средства ПВО отразили атаку пяти БПЛА на подлете к Москве

Системы противовоздушной обороны сбили еще пять беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, атака дронов была успешно отражена.

Отражена атака пяти БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в сообщении.

Ранее Собянин сообщил, что силы ПВО сбили восемь беспилотников ВСУ на подлете к Москве. По словам градоначальника, на месте падения обломков дронов работали экстренные службы.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что три человека пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ по территории региона. Атаки пришлись на села Косилово и Новенькое, а также на поселок Красная Яруга.

Кроме того, глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что мужчина пострадал при атаке украинского беспилотного летательного аппарата на регион. Также при ударах повреждения получили жилые и административные здания, добавил губернатор.