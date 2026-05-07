Силы ПВО сбили восемь беспилотников ВСУ на подлете к Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков дронов работают экстренные службы.

Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, — написал Собянин.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что три человека пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ по территории региона. Атаки пришлись на села Косилово и Новенькое, а также на поселок Красная Яруга.

Кроме того, глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что мужчина пострадал при атаке украинских БПЛА на регион. Также при ударах повреждения получили жилые и административные здания.

Всего в ночь на 7 мая система противовоздушной обороны уничтожила 347 украинских беспилотников. Атаке ВСУ с воздуха подвергся 21 регион страны. В частности, дроны сбили над Московским регионом, Кубанью, Адыгеей, Калмыкией, Крымом, над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей, в Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Курской областях.