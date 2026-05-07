Майоров раскритиковал работу судей в плей-офф КХЛ

07 мая 2026 в 16:42

Борис Майоров: судьи пропускают жесткие нарушения в плей-офф КХЛ

Борис Майоров Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в беседе с NEWS.ru раскритиковал работу судей в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По его словам, арбитры пропускают много жестких моментов, за которые давали бы удаление в регулярном сезоне.

В плей-офф очень мало хоккея, а много борьбы. Почему-то считается, что это особенное соревнование. У меня иногда создается ощущение, что в плей-офф мы играем по другим правилам. То, что свистят судьи в регулярном чемпионате, тут пропускают, причем иногда речь идет о чудовищных моментах. В шестом матче ударили в голову хоккеиста «Локомотива» Рихарда Паника. И ничего! Все обошлось, — сказал Майоров.

Полуфинальная серия Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард» завершилась со счетом 4-3 в пользу ярославцев. По ходу противостояния команда Боба Хартли уступала 1-3. В шестом матче серии «Авангард» за 33 секунды до конца третьего периода вел со счетом 2:0, но «Локомотив» смог отыграться и вырвать победу во втором овертайме. В решающей седьмой встрече омичи вели в гостях со счетом 1:3, но уступили во втором овертайме 3:4.

Ранее Майоров заявил, что в полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» удача и везение были на стороне команды из Ярославля. По его словам, этот фактор часто определяет исход поединка равных по силе коллективов.

Виктор Байбаков
Кирилл Николаев
