Легендарный хоккеист назвал лучшую серию в плей-офф КХЛ

Полуфинальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» является лучшей в этом плей-офф, считает двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов. В разговоре с «Чемпионатом» он отметил, что после прошедшей игры преимущество на стороне ярославцев.

После прошлой игры сейчас преимущество психологическое и любое, конечно, у «Локомотива». По напряжению это лучшая серия в этом плей-офф. Любая ошибка на вес золота. Решающая игра будет аккуратная, все будут очень внимательны, — сказал Михайлов.

В шестом матче серии «Авангард» уступил «Локомотиву» со счетом 2:3, пропустив дважды на последней минуте, а потом и в овертайме. В этой серии до четырех побед счет стал 3:3. Решающая игра пройдет 6 мая.

Ранее казанский «Ак Барс» в гостевом матче переиграл магнитогорский «Металлург» в пятой игре полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги и первым завоевал путевку в финал Кубка Гагарина. Встреча состоялась в воскресенье, 3 мая, в Магнитогорске и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3.