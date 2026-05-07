Врач назвал распространенные привычки, повышающие риск развития рака

Курение, недостаточное потребление воды и сдерживание позывов к мочеиспусканию могут повысить риск развития рака мочевого пузыря, заявил академик РАН врач-уролог Дмитрий Пушкарь в эфире программы «Жить здорово!» Выпуск передачи доступен на сайте Первого канала.

Кроме того, Пушкарь отметил, что отказ от диспансеризации также может повышать риски. Он пояснил, что ряд инфекций мочевыводящих путей часто протекает бессимптомно и выявляется только при обследовании. В связи с этим врач рекомендовал проходить диспансеризацию не реже одного раза в год.

Ранее онколог, маммолог, дерматолог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин в беседе с NEWS.ru заявил, что часть женщин склонна к раннему раку молочной железы больше других. По его словам, речь идет о носительницах наследуемых форм рака. Они связаны с мутациями в определенных генах. Основные проявления заболевания раком молочной железы фиксируются у таких женщин, как правило, в возрасте 30–50 лет, и им необходим скрининг с молодых лет.