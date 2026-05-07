День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 16:34

Врач назвал распространенные привычки, повышающие риск развития рака

Уролог Пушкарь: курение и сдерживание позывов повышают риск рака мочевого пузыря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Курение, недостаточное потребление воды и сдерживание позывов к мочеиспусканию могут повысить риск развития рака мочевого пузыря, заявил академик РАН врач-уролог Дмитрий Пушкарь в эфире программы «Жить здорово!» Выпуск передачи доступен на сайте Первого канала.

Кроме того, Пушкарь отметил, что отказ от диспансеризации также может повышать риски. Он пояснил, что ряд инфекций мочевыводящих путей часто протекает бессимптомно и выявляется только при обследовании. В связи с этим врач рекомендовал проходить диспансеризацию не реже одного раза в год.

Ранее онколог, маммолог, дерматолог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин в беседе с NEWS.ru заявил, что часть женщин склонна к раннему раку молочной железы больше других. По его словам, речь идет о носительницах наследуемых форм рака. Они связаны с мутациями в определенных генах. Основные проявления заболевания раком молочной железы фиксируются у таких женщин, как правило, в возрасте 30–50 лет, и им необходим скрининг с молодых лет.

Здоровье
рак
курение
диспансеризация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО отразила атаку украинских БПЛА на подлете к Ярославлю
Назван способ узнать, ровный ли пол в доме, без специальных инструментов
Зоопсихолог ответила, может ли кошка подхватить инфекцию дома
МИД РФ оценил состояние отношений России и США после Байдена и Обамы
Аэропорт в Сочи временно закрыли
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.