Блогер раскрыл секрет похудения на 18 кг

Американский блогер Фрэнки Бернстайн заявил, что смог похудеть на 18 килограммов после отказа от алкоголя, сообщает People. По его словам, изменить образ жизни ему помогли спорт и новые практики.
Бернстайн часто употреблял алкоголь из-за постоянного участия в мероприятиях и необходимости общаться с большим количеством людей. По словам блогера, расслабиться на подобных встречах он мог только после нескольких бокалов вина.
Со временем Бернстайн пришел к выводу, что привычка начинает перерастать в зависимость, после чего решил отказаться от алкоголя. Он отметил, что наиболее сложным этот процесс оказался в эмоциональном плане.
После отказа от спиртного блогер начал уделять больше внимания физической активности и новым увлечениям. В частности, он занялся пиклболом, а также стал практиковать экстремальные методы самодисциплины.
Например, недавно я завершил 72-часовое голодание, а также провел пять дней в полной тишине, медитируя по десять часов в день. Мой образ жизни подходит не всем. Я просто пытаюсь понять, что мне подходит, но реального плана нет, — рассказал блогер.
Ранее тренер Ирина Мальцева предупредила, что времяпрепровождение в бане не помогает сбросить вес. Специалист подчеркнула, что такой эффект может быть из-за «ухода» воды и соли, но при ближайшем приеме пищи вес вернется к прежнему значению.