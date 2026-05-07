Тренер опровергла популярный миф о бане

Тренер Мальцева: баня не помогает снизить вес

Времяпрепровождение в бане не помогает сбросить вес, предупредила тренер Ирина Мальцева. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что такой эффект может быть из-за «ухода» воды и соли, но при ближайшем приеме пищи вес вернется к прежнему значению.

Баня и сауна снижают цифру на весах сразу после захода, и этим часто обманываются. Вместе с потом уходят вода и соли, тело пытается охладиться, отсюда минус полкило, килограмм, иногда больше. Жир так не топится. Картина выглядит максимально буднично: до сауны человек весил 82 килограмма, после двух или трех заходов — 81,2, выпил литр воды, поел и — снова 81,8–82. Никакого сожженного жира тут нет, — пояснила тренер.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что физическая активность повышает уровень эндорфинов в организме. По ее словам, сбалансированное питание, включающее разнообразные нежареные и непереработанные продукты, является еще одним источником радости для тела.

