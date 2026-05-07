От идеала к фейк-ньюс: как Тернер создал CNN и куда скатился канал

Американский бизнесмен, основатель телеканала CNN Тед Тернер умер в возрасте 87 лет. В течение долгого времени CNN оставался примером качественной новостной журналистики. Однако после ухода Тернера из медиабизнеса телеканал превратился в рассадник фейк-ньюс — фальшивых новостей — и откровенно пропагандистский рупор Демократической партии США. Как Тернеру удалось сделать CNN королем эфира и почему его детище скатилось до откровенной лжи — в материале NEWS.ru.

Как Тед Тернер создал CNN

Американский бизнесмен, основатель телеканала CNN Тед Тернер умер в возрасте 87 лет. Он родился в 1938 году в семье владельца рекламного агентства и после неудачной учебы в университете (откуда был отчислен за то, что привел в свою комнату в общежитии девушку, что запрещалось правилами) до конца 1960-х годов занимался семейным рекламным бизнесом. После самоубийства отца в 1963 году Тернер смог не только сохранить бизнес, но и сделать его высокоприбыльным. Но затем его заинтересовала медиасфера.

Все началось с того, что Тернер в конце 1960-х начал экспериментировать с небольшими частными радиостанциями. А в 1970-м он выкупил убыточный кабельный телеканал в Атланте — WJRJ-TV. Тернер применил для его раскрутки спутниковые технологии и, объединив их с кабельным вещанием, превратил убыточную студию в популярную «суперстанцию» TBS (Turner Broadcasting System) — ее эфир стал доступен для всех кабельных сетей на территории США.

Тед Тернер, примерно 1980 год, Голливуд, Калифорния Фото: HA/imago stock&people/Global Look Press

В 1970–1980-х годах бытовало убеждение, что новостные службы сами по себе убыточны и должны существовать лишь в качестве обязательного «довеска» к аналитическим программам и развлекательному контенту. Тед Тернер смог переломить этот стереотип. В 1980 году он запустил CNN (Cable News Network) — первый в мире круглосуточный новостной канал.

По мнению журналиста и телеведущего Владимира Познера, секрет успеха Тернера был сродни поэтическому вдохновению Пушкина.

«„Как ему удалось?“ Это все равно что спросить: „А как Пушкину удалось написать „Евгения Онегина“?» Странный вопрос. Он просто был, на мой взгляд, абсолютно гениальным человеком — и не только в области медиа. Ему пришла в голову идея, что новости — это самое главное на телевидении. Что именно новости — звезда, а не какая-то фигура или фамилия. И что есть достаточно людей, готовых смотреть новости в любое время — днем, ночью и так далее», — сказал Познер NEWS.ru.

По словам телеведущего, когда Тернер только начинал, все говорили: ничего не получится — как обычно и говорят, когда появляется человек, который мыслит не так, как все остальные.

«Но у него не просто получилось, а получилось, можно сказать, суперполучилось. CNN потом смотрели не только в Америке, но и во всем мире. Люди понимали: там настоящие новости. Там не пытаются убедить зрителя, что вот это хорошо, а вот это плохо или что об этой новости лучше не говорить. Есть новость — значит, надо сообщать. И не надо навязывать зрителю свое мнение. Зритель сам должен делать выводы — без подсказок так называемого журналиста, который на деле пропагандист, а не журналист», — пояснил Познер.

Тед Тернер Фото: Robin Nelson/Keystone Press Agency/Global Look Press

В лидеры американского, а затем и мирового телевещания CNN вывели прямые эфиры катастрофы космического корабля «Челленджер» в 1986 году и военной операции в Персидском заливе «Буря в пустыне» в 1991 году.

Как CNN скатился до фейк-ньюс

В 1980–2000-х Тернер основал несколько крупных телеканалов, в том числе детский Cartoon Network и TNT (Turner Network Television). В 1993-м присоединил к своей империи еще две киностудии — Castle Rock Cinema и New Line Cinema, а в 1994-м запустил канал Turner Classic Movies.

В 1996 году его Turner Broadcasting System была куплена Time Warner за $7,5 млрд. Тернер стал вице-председателем TW и главой всех кабельных каналов объединенной компании. Но затем он начал постепенно отходить от медиабизнеса, оставаясь членом совета директоров медиахолдинга до 2003 года, а в 2006-м ушел окончательно.

В начале 2000-х стала меняться и политика вещания CNN — канал стал превращаться в пропагандистский рупор Вашингтона, а конкретнее — Демократической партии. Показательным стал 2008 год — всего через два года после отставки Тернера, — когда CNN освещал принуждение к миру Грузии во время «войны 08.08.08». Тогда в его эфире впервые появились фейк-ньюс. Канал показывал кадры разрушений в Цхинвале, нанесенных грузинскими войсками, но выдавал их за последствия огня российских и абхазских сил.

В дальнейшем политическая тенденциозность в вещании CNN только нарастала. Дошло до того, что действующий президент США Дональд Трамп неоднократно называл CNN «фальшивыми новостями».

В итоге детище Тернера переродило американские СМИ, превратив их в откровенно пропагандистские машины, заявил NEWS.ru политолог Владимир Корнилов.

Тед Тернер Фото: mj3/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Во многом CNN стал прообразом резкой партизации американских СМИ. Они и раньше не страдали нейтральностью, но именно с появлением такой компании поляризация в американских медиа усилилась. Теперь они обслуживают определенные политические силы уже совершенно откровенно, ничего не стесняясь. Так что будем говорить прямо: Тернер сослужил демократическим СМИ Запада не самую лучшую службу», — сказал Корнилов.

Как России бороться с враждебным инфовлиянием

По словам Корнилова, российские СМИ многое взяли от американских — и в техническом плане это вполне приемлемо.

«Не будем забывать, что к 1991 году, к развалу Советского Союза, представляла собой наша партийная пресса. Мы начинали практически с нуля. Нам нужно было у кого-то учиться. Мы осваивали азы: газетный дизайн, как должны выглядеть заголовки, как соблюдать журналистские стандарты. Безусловно, мы стоим на плечах советской и военной журналистики, но надо понимать, что наша пресса к концу 80-х оставляла желать лучшего — и по качеству, и по современной повестке. Поэтому нужно вбирать весь опыт западных СМИ, следить за техническими инновациями, внедрением элементов искусственного интеллекта», — отметил политолог.

Однако он подчеркнул, что лучшее оружие — это правда, и на ней и стоит делать упор. А становиться «пропагандистскими помойками, как сейчас пытаются многие западные медиа», российским СМИ, конечно, не надо.

«Из-за того, что они стали настолько партийными, тиражи европейских газет упали до минимума, некоторые печатные издания с громкими именами уже прекратили выпуск или стоят на грани закрытия. Кризис западной журналистики налицо. Мы, обучаясь опыту, должны четко разделять, где он позитивный, а где негативный», — заключил Корнилов.

