Сафронов назвал тренерским поражение «Авангарда» от «Локомотива» в КХЛ

Тренерское искусство стало определяющим в исходе полуфинальной серии Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом», заявил NEWS.ru бывший генменеджер сборной России и московского «Динамо» Андрей Сафронов. По его словам, более опытный специалист Боб Хартли переиграл менее опытного Ги Буше.

Хартли показал свой уровень и сплотил команду. Это привело к тому, что «Локомотив» отыгрался в серии со счета 1-3. У Буше был полный карт-бланш по созданию коллектива. Он его создал, но когда он в интервью после серии говорит о большом количестве травмированных, нет глубины состава, молодая команда, что ему пришлось все поменять, это выглядит некрасиво. Когда они вели в серии 2-0 после двух гостевых матчей в Ярославле, были только позитивные слова. Опыта битв за выживание у «Локомотива» больше, — сказал Сафронов.

Ранее хоккейный агент Алексей Дементьев заявил, что Буше слишком нагрузил своих лидеров, им не хватило свежести на все семь матчей против «Локомотива». По его мнению, это стало ключевым фактором в полуфинальной серии Кубка Гагарина.