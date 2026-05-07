День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 13:35

Названа ключевая ошибка «Авангарда» в серии с «Локомотивом»

Дементьев: Буше слишком нагрузил лидеров «Авангарда» в серии с «Локомотивом»

Главный тренер ХК «Авангард» Ги Буше Главный тренер ХК «Авангард» Ги Буше Фото: Алексей Мальгавко /РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше слишком нагрузил своих лидеров, им не хватило свежести на все семь матчей против ярославского «Локомотива», заявил NEWS.ru хоккейный агент Алексей Дементьев. По его мнению, это стало ключевым фактором в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

На мой взгляд, Буше слишком нагрузил лидеров. В этой серии много нюансов. Если мы коснемся управления команды, мне сложно учить Буше, но как наблюдатель со стороны и имея определенную базу знаний, с таким распределением времени ведущих игроков, им просто не хватило сил на все семь игр с овертаймами. Играть в 11 нападающих крайне сложно. Одни хоккеисты перебрали игрового времени, другие не добрали. Из этих вещей сложилось преимущество «Локомотива», — сказал Дементьев.

По его словам, успех «Локомотива связан с долгой и успешной работой по воспитанию, отбору игроков, созданию коллектива единомышленников. В итоге третий год подряд ярославцы примут участие в финале Кубка Гагарина.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что в полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» удача и везение были на стороне команды из Ярославля. По его словам, этот фактор часто определяет исход поединка равных по силе коллективов.

Спорт
Локомотив
Авангард
Кубок Гагарина
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аферисты начали разводить россиян с помощью «онлайн-диагностики»
Путин похвалил Ростех за один показатель в условиях СВО
Пьяница изрезал канцелярским ножом сотрудницу ПВЗ
Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона России по многоборью
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии поймали главаря банды, державшей в заложниках нескольких россиян
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.