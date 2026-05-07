Названа ключевая ошибка «Авангарда» в серии с «Локомотивом» Дементьев: Буше слишком нагрузил лидеров «Авангарда» в серии с «Локомотивом»

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше слишком нагрузил своих лидеров, им не хватило свежести на все семь матчей против ярославского «Локомотива», заявил NEWS.ru хоккейный агент Алексей Дементьев. По его мнению, это стало ключевым фактором в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

На мой взгляд, Буше слишком нагрузил лидеров. В этой серии много нюансов. Если мы коснемся управления команды, мне сложно учить Буше, но как наблюдатель со стороны и имея определенную базу знаний, с таким распределением времени ведущих игроков, им просто не хватило сил на все семь игр с овертаймами. Играть в 11 нападающих крайне сложно. Одни хоккеисты перебрали игрового времени, другие не добрали. Из этих вещей сложилось преимущество «Локомотива», — сказал Дементьев.

По его словам, успех «Локомотива связан с долгой и успешной работой по воспитанию, отбору игроков, созданию коллектива единомышленников. В итоге третий год подряд ярославцы примут участие в финале Кубка Гагарина.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что в полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» удача и везение были на стороне команды из Ярославля. По его словам, этот фактор часто определяет исход поединка равных по силе коллективов.