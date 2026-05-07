07 мая 2026 в 17:05

Павлово в Нижегородской области отремонтируют к 460-летию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Город Павлово, расположенный в Нижегородской области, отремонтируют к 460-летию, сообщает Pravda-nn.ru со ссылкой на районную администрацию. Так, в рамках подготовки к юбилею в городе планируют полностью завершить благоустройство набережной по улице Ломоносова.

По данным издания, на набережной запустят каскадный фонтан. Кроме того, планируется привести в порядок парк «Рябиновая роща» и установить там памятник воинам земли Павловской. Подрядчики также начали ремонтировать Павловские ворота на въезде в город.

Большой спектр работ ведется по благоустройству в историческом центре города Павлово: от кронирования деревьев и кустарников до ремонта дорог, фасадов зданий, ограждений, — уточнили в администрации.

Ранее сообщалось, что жители города Первоуральска в Свердловской области отремонтировали дорогу своими силами. По их словам, они несколько лет просили об этом чиновников, но те отказывались, ссылаясь на то, что весной по этой дороге вновь поедут большегрузы из-за работ по ремонту плотины.

