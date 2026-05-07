Силы ПВО отразили атаку 50 дронов ВСУ на Москву за день

Российские силы противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника Вооруженных сил Украины, которые летели в сторону Москвы, на месте работают представители экстренных служб, написал в Telegram-канале глава столицы Сергей Собянин. Таким образом, за день Киев пытался атаковать город с помощью 50 дронов.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что три человека пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ по территории региона. Атаки пришлись на села Косилово и Новенькое, а также на поселок Красная Яруга.
Кроме того, глава Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что мужчина пострадал при атаке украинских БПЛА на регион. Также при ударах повреждения получили жилые и административные здания.
Всего в ночь на 7 мая система противовоздушной обороны уничтожила 347 украинских беспилотников. Атаке ВСУ подвергся 21 регион страны. В частности, дроны сбили над Московским регионом, Кубанью, Адыгеей, Калмыкией, Крымом, над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей, в Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Курской областях.