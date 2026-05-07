07 мая 2026 в 17:57

Мужчина до смерти избил свою пятимесячную дочь из-за плача

Гособвинение запросило для жителя Люберец 23 года колонии за убийство дочери

Гособвинение запросило для жителя Люберец Муроджона Холназарова 23 года колонии строгого режима за убийство своей пятимесячной дочери, заявили в пресс-службе прокуратуры Московской области. По версии следствия, мужчина, раздраженный плачем ребенка, минимум 21 раз ударил его кулаком по голове.

Это привело к перелому костей свода и основания черепа и кровоизлиянию в мозг, девочка скончалась на месте. В момент преступления в квартире находились жена Холназарова и его восьмилетняя падчерица. Они не остановили мужчину, потому что испугались — ранее обвиняемый систематически их избивал.

Холназаров на суде признался, что более трех лет употребляет наркотики, объяснив свой поступок усталостью. Подсудимый частично признал вину, не согласившись с тем, что бил младенца по лицу. Экспертиза не выявила у фигуранта психических расстройств и признала вменяемым. Приговор огласят позднее.

Ранее в подмосковном Серпухове задержали женщину, которая зарезала своего новорожденного ребенка и избавилась от тела. Страшную находку прохожие обнаружили возле мусорных контейнеров на улице Ленина в поселке Большевик. Предварительный осмотр показал, что ребенок мог появиться на свет раньше срока в домашних условиях, без квалифицированной помощи врачей.

