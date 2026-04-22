Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 12:12

Стало известно о страшной находке на теле мертвого младенца в Серпухове

На теле мертвого младенца из Серпухова обнаружили колото-резаные раны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На теле младенца, обнаруженного в подмосковном Серпухове, криминалисты зафиксировали многочисленные колото-резаные раны, передает Telegram-канал Baza. Находку прохожие сделали возле мусорных контейнеров на улице Ленина в поселке Большевик.

Предварительный осмотр показал, что ребенок мог появиться на свет раньше срока в домашних условиях без квалифицированной помощи врачей. В настоящее время сотрудники полиции и следователи ищут родителей погибшего малыша. Подмосковный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве новорожденного ребенка.

Также стало известно, что жительница Улан-Удэ перевернула электроплиту на уже умершего от асфиксии младенца. Таким образом она пыталась выдать его гибель за несчастный случай. Изначально женщина не заметила, как младенец задохнулся во время кормления. Она уснула в момент кормления грудью, а очнувшись, испугалась и перенесла тело на кухню, где и опрокинула плитку. После пошла в магазин и лишь затем вызвала скорую.

Также несовершеннолетняя жительница Барнаула лишила жизни своего новорожденного ребенка из-за страха перед реакцией родителей. 17-летняя девушка скрывала беременность и совершила преступление, находясь в одиночестве дома после родов.

Регионы
Подмосковье
младенцы
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.