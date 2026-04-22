Стало известно о страшной находке на теле мертвого младенца в Серпухове На теле мертвого младенца из Серпухова обнаружили колото-резаные раны

На теле младенца, обнаруженного в подмосковном Серпухове, криминалисты зафиксировали многочисленные колото-резаные раны, передает Telegram-канал Baza. Находку прохожие сделали возле мусорных контейнеров на улице Ленина в поселке Большевик.

Предварительный осмотр показал, что ребенок мог появиться на свет раньше срока в домашних условиях без квалифицированной помощи врачей. В настоящее время сотрудники полиции и следователи ищут родителей погибшего малыша. Подмосковный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве новорожденного ребенка.

Также стало известно, что жительница Улан-Удэ перевернула электроплиту на уже умершего от асфиксии младенца. Таким образом она пыталась выдать его гибель за несчастный случай. Изначально женщина не заметила, как младенец задохнулся во время кормления. Она уснула в момент кормления грудью, а очнувшись, испугалась и перенесла тело на кухню, где и опрокинула плитку. После пошла в магазин и лишь затем вызвала скорую.

Также несовершеннолетняя жительница Барнаула лишила жизни своего новорожденного ребенка из-за страха перед реакцией родителей. 17-летняя девушка скрывала беременность и совершила преступление, находясь в одиночестве дома после родов.