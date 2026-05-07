Число сбитых на подлете к Москве дронов приблизилось к 54

Число сбитых на подлете к Москве дронов приблизилось к 54 Собянин: еще два беспилотника ВСУ сбили на подлете к Москве

Еще два беспилотника ВСУ сбили на подлете к Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он отметил, что специалисты прибыли на место падения обломков БПЛА. Общее число сбитых дронов достигло 54.

Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву, — написал Собянин.

Ранее мэр Перми Эдуард Соснин заявил, что жители многоквартирного дома в городе, пострадавшего в результате атаки украинских беспилотников, могут вернуться в свои квартиры. По его словам, исключение составляет только одна семья. Он подчеркнул, что угрозы обрушения нет, фонд капитального ремонта займется восстановлением остекления и ремонтными работами.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что три человека пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ по территории региона. Атаки пришлись на села Косилово и Новенькое, а также на поселок Красная Яруга.

До этого сообщалось, что российские средства ПВО в период с 08:00 до 12:00 мск уничтожили 127 украинских БПЛА над регионами страны. Дроны были сбиты в небе над 15 регионами РФ, а также в акватории Азовского и Черного морей.