ПВО уберегла Москву от еще одного украинского дрона Собянин: силы ПВО сбили еще один летевший на Москву беспилотник ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали еще один украинский беспилотник, летевший на Москву, заявил в своем канале в мессенджере МАКС мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, общее число сбитых с начала суток дронов уже превысило полсотни.

Системой ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — отметил Собянин.

Ранее мирный житель пострадал из-за падения обломков украинского БПЛА в Грайворонском округе. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, мужчина обратился в больницу с баротравмой и ранением спины. После оказания медпомощи врачи отпустили его домой.

До этого стало известно, что жителям многоквартирного дома в Перми, пострадавшего в результате атаки беспилотников ВСУ, разрешили вернуться в свои квартиры. Мэр города Эдуард Соснин отметил, что угрозы обрушения нет, фонд капитального ремонта займется восстановлением остекления и ремонтными работами.