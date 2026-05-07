07 мая 2026 в 17:19

В Перми раскрыли судьбу жильцов пострадавшего в результате атаки БПЛА дома

Жильцам пострадавшего от атаки ВСУ дома в Перми разрешили вернуться в квартиры

Жители многоквартирного дома в Перми, пострадавшего в результате атаки украинских беспилотников, могут вернуться в свои квартиры, сообщил мэр города Эдуард Соснин в своем Telegram-канале. По его словам, исключение составляет только одна семья.

Жители уже могут вернуться в свои квартиры, кроме одной [семьи] — там потребуется разборка части кровли и уборка мусора. Жильцы этой квартиры разместятся у родственников, — написал он.

Соответствующее решение было принято по итогам обследования территории. Соснин подчеркнул, что угрозы обрушения нет, фонд капитального ремонта займется восстановлением остекления и ремонтными работами.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что при атаке беспилотников пострадал мужчина. Также при ударах повреждения получили жилые и административные здания. Удар БПЛА в Перми пришелся по техническому этажу жилого дома. Квартир на этом уровне нет.

Украинская сторона также попыталась атаковать гражданские объекты в Санкт-Петербурге. По информации Минобороны РФ, радиотехническая разведка ВС РФ обнаружила группу из шести БПЛА в воздушном пространстве Латвии. Один беспилотник после входа в российское воздушное пространство был сбит ПВО в районе Лихачево.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
