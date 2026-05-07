07 мая 2026 в 18:00

«Прифронтовая движуха»: Дрозденко раскрыл закономерность атак с БПЛА

Дрозденко: как только разведчики НАТО появляются вдоль границы — жди атаки БПЛА

Александр Дрозденко Александр Дрозденко Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
Как только самолеты-разведчики НАТО начинают барражировать вдоль границы Ленобласти, следует ждать атаки беспилотников с украинской стороны, рассказал в интервью NEWS.ru губернатор Александр Дрозденко. По его словам, для противодействия строят мобильные огневые группы, оперштаб собирается раз в неделю. При этом регион сохраняет статус динамично развивающегося и входит в топ-5 по туризму, подчеркнул он.

Мы видим закономерность: как только самолеты-разведчики начинают барражировать вдоль границы и нейтральных вод Финского залива — жди атаки с украинской стороны. Идет сбор разведданных. Мы тоже не стоим на месте — строим мобильные огневые группы, радиолокационные станции. Это такая прифронтовая движуха. Раз в неделю собирается оперштаб с участием военных и силовых структур, — сказал Дрозденко.

При этом, по его словам, задача региона — оставаться динамично развивающимся. Дрозденко отметил, что Ленинградская область последние пять лет входит в пятерку самых привлекательных туристических регионов. В регионе растет число самозанятых и представителей малого бизнеса, строятся гостиницы, глемпинги и дороги.

Губернатор добавил, что власти взяли за правило каждый год строить не менее десяти школ, десяти детских садов, капитально ремонтировать десять школ, строить две поликлиники, пять спорткомплексов, десять ФАПов и пять амбулаторий. Эти нормы, подчеркнул Дрозденко, прописаны в программе «10 шагов к мечте», чтобы не было обратной дороги.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны за ночь с 4 на 5 мая сбили 289 украинских беспилотников над российскими территориями. По данным Министерства обороны РФ, цели были уничтожены над 19 регионами страны, в том числе над Ленинградской областью.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

