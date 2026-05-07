Возросло число сбитых на подлете к Москве украинских БПЛА Собянин: силы ПВО уничтожили 52 беспилотника на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны сбили еще два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Таким образом, начиная с ночи 7 мая число уничтоженных в небе над столичным регионом БПЛА увеличилось до 52. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

ПВО Минобороны сбила два БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что три человека пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ по территории региона. Атаки пришлись на села Косилово и Новенькое, а также на поселок Красная Яруга.

Кроме того, глава Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что мужчина пострадал при атаке украинских БПЛА на регион. Также повреждения получили жилые и административные здания.

Всего в ночь на 7 мая система противовоздушной обороны уничтожила 347 украинских беспилотников. Атаке ВСУ подвергся 21 регион страны. В частности, дроны сбили над Московским регионом, Кубанью, Адыгеей, Калмыкией, Крымом, над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей, в Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Курской областях.