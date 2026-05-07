Страховой эксперт дала советы по безопасности на даче Страховой эксперт Кошелева: на даче нужно работать исправными инструментами

Работать на даче нужно только исправными инструментами, предупредила директор проектов страховщика Елена Кошелева. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт подчеркнула, что рабочие перчатки тем временем защитят руки от порезов и заноз.

Работайте только исправными инструментами — без трещин, ржавчины и расшатанных ручек. Рабочие перчатки уберегут руки от порезов и заноз, а головной убор поможет избежать перегрева, — перечислила Кошелева.

На дачном участке лучше иметь собранную аптечку, посоветовала эксперт. Она уточнила, что она спасет даже при небольшой травме или обычном недомогании. Кроме того, важно устанавливать мангал на расстоянии не менее пяти метров от дома и других построек.

Ранее депутат Никита Чаплин заявил, что покос газона на даче поможет защитить от клещей, так как высокая трава и прошлогодняя листва создают идеальные условия для размножения этих паразитов. По его словам, в Москве и Подмосковье уже зарегистрировано несколько тысяч случаев укусов клещей.