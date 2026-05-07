Власти Молдавии вытесняют русский язык из публичного пространства, демонстративно лишая голоса сотни тысяч граждан, говорящих на нем, заявила молдавский оппозиционный политик, экс-депутат от блока «Победа» Марина Таубер в своем Telegram-канале. По ее словам, правящая партия вспоминает о русскоязычных жителях только перед выборами, раздавая обещания на русском.
Языковая политика «желтых» (правящей партии. — NEWS.ru) — это откровенная сегрегация по политическому и культурному признаку. Русофобский режим шаг за шагом не просто вычищает русский язык из публичного пространства, а демонстративно лишает голоса сотни тысяч граждан, — отметила она.
По утверждению политика, партия «Действие и солидарность» страшится не самого языка, а критики и любого инакомыслия, а также собственного народа. Сейчас они отключают микрофоны депутатам, представляющим русскоязычных граждан, а завтра начнут ущемлять права целых регионов, хотя этот процесс уже идет, отметила она.
