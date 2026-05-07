День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 18:13

«Русофобский режим»: политик из Молдавии жестко высказалась о Кишиневе

Политик Таубер: Кишинев вытесняет русский язык из публичного пространства

Голосование на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов Голосование на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов Фото: Дмитрий Осматеско/ РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти Молдавии вытесняют русский язык из публичного пространства, демонстративно лишая голоса сотни тысяч граждан, говорящих на нем, заявила молдавский оппозиционный политик, экс-депутат от блока «Победа» Марина Таубер в своем Telegram-канале. По ее словам, правящая партия вспоминает о русскоязычных жителях только перед выборами, раздавая обещания на русском.

Языковая политика «желтых» (правящей партии. — NEWS.ru) — это откровенная сегрегация по политическому и культурному признаку. Русофобский режим шаг за шагом не просто вычищает русский язык из публичного пространства, а демонстративно лишает голоса сотни тысяч граждан, — отметила она.

По утверждению политика, партия «Действие и солидарность» страшится не самого языка, а критики и любого инакомыслия, а также собственного народа. Сейчас они отключают микрофоны депутатам, представляющим русскоязычных граждан, а завтра начнут ущемлять права целых регионов, хотя этот процесс уже идет, отметила она.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз мобилизуется, используя показную русофобию в качестве триггера. По его словам, действия европейских государств ведут к крайне острому противостоянию.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Европарламент давно стал инструментом двойных стандартов. По словам парламентария, объективности в работе этой структуры больше не существует.

Европа
Молдавия
русский язык
русофобия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Суд в США признал пошлину Трампа незаконной
В России заявили о тревожных изменениях в позиции Германии
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.