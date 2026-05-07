Голосование на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов

Власти Молдавии вытесняют русский язык из публичного пространства, демонстративно лишая голоса сотни тысяч граждан, говорящих на нем, заявила молдавский оппозиционный политик, экс-депутат от блока «Победа» Марина Таубер в своем Telegram-канале. По ее словам, правящая партия вспоминает о русскоязычных жителях только перед выборами, раздавая обещания на русском.

Языковая политика «желтых» (правящей партии. — NEWS.ru) — это откровенная сегрегация по политическому и культурному признаку. Русофобский режим шаг за шагом не просто вычищает русский язык из публичного пространства, а демонстративно лишает голоса сотни тысяч граждан, — отметила она.

По утверждению политика, партия «Действие и солидарность» страшится не самого языка, а критики и любого инакомыслия, а также собственного народа. Сейчас они отключают микрофоны депутатам, представляющим русскоязычных граждан, а завтра начнут ущемлять права целых регионов, хотя этот процесс уже идет, отметила она.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз мобилизуется, используя показную русофобию в качестве триггера. По его словам, действия европейских государств ведут к крайне острому противостоянию.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Европарламент давно стал инструментом двойных стандартов. По словам парламентария, объективности в работе этой структуры больше не существует.