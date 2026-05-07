В Европе назрел «рыбный раскол» из-за связей с Россией

Норвегия опасается лишиться поставок трески при прекращении сотрудничества с Россией в сфере рыболовства, сообщает Financial Times со ссылкой на дипломата одной из стран Скандинавии. При этом в ЕС считают контакты Москвы и Осло угрозой безопасности.

Комиссар ЕС по рыболовству Костас Кадис предложил сократить российско-норвежское соглашение, предусматривающее круглогодичное взаимодействие океанологов, отрасли и береговой охраны. Он подчеркнул, что поднимал эту тему в Осло «при каждой возможности».

Источники при этом утверждают, что эта тема почти не выносится в публичную плоскость из-за зависимости Европы от норвежских энергоресурсов. По словам одного из них, вопрос обсуждают на более низком уровне, но до политического круга он не доходит, поскольку слишком много стран зависят от поставок энергии из Норвегии.

Разрешение российским судам действовать в норвежских водах позволяет нам отслеживать и контролировать их деятельность, — пояснила министр рыболовства Норвегии Марианна Сивертсен Несс.

