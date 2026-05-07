07 мая 2026 в 18:05

В Европе назрел «рыбный раскол» из-за связей с Россией

FT: Норвегия опасается лишиться поставок трески из-за разрыва с Россией

Маленькие рыбацкие лодки, Нордкапп, Норвегия Маленькие рыбацкие лодки, Нордкапп, Норвегия Фото: Michael Runkel/Global Look Press
Норвегия опасается лишиться поставок трески при прекращении сотрудничества с Россией в сфере рыболовства, сообщает Financial Times со ссылкой на дипломата одной из стран Скандинавии. При этом в ЕС считают контакты Москвы и Осло угрозой безопасности.

Комиссар ЕС по рыболовству Костас Кадис предложил сократить российско-норвежское соглашение, предусматривающее круглогодичное взаимодействие океанологов, отрасли и береговой охраны. Он подчеркнул, что поднимал эту тему в Осло «при каждой возможности».

Источники при этом утверждают, что эта тема почти не выносится в публичную плоскость из-за зависимости Европы от норвежских энергоресурсов. По словам одного из них, вопрос обсуждают на более низком уровне, но до политического круга он не доходит, поскольку слишком много стран зависят от поставок энергии из Норвегии.

Разрешение российским судам действовать в норвежских водах позволяет нам отслеживать и контролировать их деятельность, — пояснила министр рыболовства Норвегии Марианна Сивертсен Несс.

Ранее глава Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини заявил, что Россия сейчас проходит непростой период, однако ее экономика оказалась устойчивее, чем предполагали в Евросоюзе. Он указал на то, что Россия умеет быстро адаптироваться ко всевозможным ограничениям со стороны Запада.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

