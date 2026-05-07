Тарасова жестко прошлась по МОК из-за решения по российским спортсменам

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает несправедливым решение Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов. В беседе с ТАСС она отметила, что российский спорт, который уничтожают уже четыре года, нуждается в защите.

Мы ждем, мы совершенствуемся. И что? МОК нарушает собственные принципы. Разве это справедливо? Я не понимаю, как такое вообще может быть. Четыре года они уничтожают нас, уничтожают профессию, благодаря которой многие европейцы, американцы, японцы стали чемпионами Европы, мира, Олимпийских игр, — сказала Тарасова.

Знаменитый тренер выразила обеспокоенность тем, что профессия уничтожается именно в России. Она задалась вопросом, кто сможет защитить отечественный спорт.

Ранее МОК не стал пересматривать рекомендации в отношении российских спортсменов. До этого действовавшие ограничения и условия допуска сохраняются без изменений. Комитет решил рекомендовать международным спортивным федерациям отменить ограничения для спортсменов из Белоруссии, поскольку НОК страны соответствует требованиям Олимпийской хартии.