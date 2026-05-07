День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 17:48

Тарасова жестко прошлась по МОК из-за решения по российским спортсменам

Тарасова сочла несправедливым решение МОК в отношении российских спортсменов

Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает несправедливым решение Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов. В беседе с ТАСС она отметила, что российский спорт, который уничтожают уже четыре года, нуждается в защите.

Мы ждем, мы совершенствуемся. И что? МОК нарушает собственные принципы. Разве это справедливо? Я не понимаю, как такое вообще может быть. Четыре года они уничтожают нас, уничтожают профессию, благодаря которой многие европейцы, американцы, японцы стали чемпионами Европы, мира, Олимпийских игр, — сказала Тарасова.

Знаменитый тренер выразила обеспокоенность тем, что профессия уничтожается именно в России. Она задалась вопросом, кто сможет защитить отечественный спорт.

Ранее МОК не стал пересматривать рекомендации в отношении российских спортсменов. До этого действовавшие ограничения и условия допуска сохраняются без изменений. Комитет решил рекомендовать международным спортивным федерациям отменить ограничения для спортсменов из Белоруссии, поскольку НОК страны соответствует требованиям Олимпийской хартии.

Спорт
Россия
Татьяна Тарасова
МОК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоопсихолог ответила, может ли кошка подхватить инфекцию дома
МИД РФ оценил состояние отношений России и США после Байдена и Обамы
Аэропорт в Сочи временно закрыли
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.