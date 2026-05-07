Назван снек, который может привести к деменции Врач Александрова: злоупотребление чипсами может привести к деменции

Злоупотребление чипсами может привести к деменции, предупредила заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области врач-невролог Светлана Александрова. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнула, что в крахмалистых продуктах при жарке и запекании образуется акриламид.

Одна пачка чипсов в день не приведет к выраженному повреждению, однако систематическое потребление продуктов с высоким содержанием акриламида и насыщенных жиров способно усугублять когнитивные функции, повышать риск сосудистых нарушений и влиять на метаболизм глюкозы, создавая дополнительную нагрузку на мозг, — пояснила Александрова.

Специалист обратила внимание, что речь идет не только о чипсах. Так, не стоит злоупотреблять картофелем фри, другими готовыми снеками и видами быстрого питания, которые готовятся при очень высоких температурах.

