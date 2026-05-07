Назван снек, который может привести к деменции

Врач Александрова: злоупотребление чипсами может привести к деменции

Злоупотребление чипсами может привести к деменции, предупредила заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области врач-невролог Светлана Александрова. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнула, что в крахмалистых продуктах при жарке и запекании образуется акриламид.

Одна пачка чипсов в день не приведет к выраженному повреждению, однако систематическое потребление продуктов с высоким содержанием акриламида и насыщенных жиров способно усугублять когнитивные функции, повышать риск сосудистых нарушений и влиять на метаболизм глюкозы, создавая дополнительную нагрузку на мозг, — пояснила Александрова.

Специалист обратила внимание, что речь идет не только о чипсах. Так, не стоит злоупотреблять картофелем фри, другими готовыми снеками и видами быстрого питания, которые готовятся при очень высоких температурах.

Ранее онколог, маммолог, дерматолог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин заявил, что часть женщин склонна к раннему раку молочной железы больше других. По его словам, речь идет о носительницах наследуемых форм рака. Они связаны с мутациями в определенных генах.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

