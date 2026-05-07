Названа примета, которая заставляет треть россиян брать возвратные билеты

55% россиян покупают возвратные билеты на всякий случай

Большинство российских путешественников готовы переплачивать за билеты, чтобы подстраховаться, следует из результатов опроса сервиса «Купибилет», предоставленных NEWS.ru. Как показало исследование, 55% респондентов хотя бы иногда покупают возвратные билеты, причем треть из них считает это хорошей приметой. Остальные 45% опрошенных заявили, что никогда не делают этого, предпочитая экономить.

Более половины путешественников (55%) стараются брать возвратные билеты: из них 20% россиян всегда выбирают возвратные тарифы, а еще 35% делают это иногда, если есть даже минимальные сомнения в поездке. При этом 45% респондентов заявили, что никогда не покупают возвратные билеты, предпочитая экономить, — сообщили в пресс-службе «Купибилет».

Главной причиной для переплаты стал страх изменения личных обстоятельств — его назвали 32% участников опроса. Еще 31% выбирают возвратные билеты «на всякий случай», отмечая, что считают это хорошей приметой. 24% боятся отмены или переноса поездки, а 12% сослались на нестабильный рабочий график.

Аналитики пояснили, что в среднем переплата за возвратные билеты составляет около 20% от стоимости перелета в зависимости от авиакомпании.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать новую схему обмана с продажей субсидированных авиабилетов. Как рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, злоумышленники предлагают россиянам купить билеты с рук под предлогом изменения планов, после чего требуют полную предоплату и прекращают выходить на связь.

