В России выявили новую схему мошенничества с авиабилетами

Мошенники начали использовать новую схему обмана с продажей субсидированных авиабилетов, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. Злоумышленники предлагают россиянам купить билеты с рук под предлогом изменения планов, после чего требуют полную предоплату и прекращают выходить на связь.

Мы наблюдаем распространение схем, связанных с якобы перепродажей субсидированных авиабилетов — часть стоимости таких билетов оплачивает государство, чтобы сделать перелеты доступнее для определенных категорий граждан и регионов, — сообщил Немкин.

По словам депутата, мошенники убеждают потенциальных жертв в подлинности предложений, запрашивая фотографии и документы. После получения денег злоумышленники удаляют переписку и перестают отвечать на звонки.

Немкин отметил, что аферисты используют стремление людей сэкономить на скидках и специальных предложениях, применяя методы социальной инженерии. Он рекомендовал покупать билеты только через официальные сайты авиакомпаний, не переводить деньги незнакомым людям и не передавать им документы с персональными данными.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов заявил, что мошенники стали публиковать фейковые объявления о сдаче жилья. По его словам, дальше злоумышленники присылают ссылку на фишинговый сайт, который имитирует популярный сервис бронирования.