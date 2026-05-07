День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 09:53

В России выявили новую схему мошенничества с авиабилетами

Депутат ГД Немкин: мошенники начали продавать фальшивые субсидированные билеты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники начали использовать новую схему обмана с продажей субсидированных авиабилетов, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. Злоумышленники предлагают россиянам купить билеты с рук под предлогом изменения планов, после чего требуют полную предоплату и прекращают выходить на связь.

Мы наблюдаем распространение схем, связанных с якобы перепродажей субсидированных авиабилетов — часть стоимости таких билетов оплачивает государство, чтобы сделать перелеты доступнее для определенных категорий граждан и регионов, — сообщил Немкин.

По словам депутата, мошенники убеждают потенциальных жертв в подлинности предложений, запрашивая фотографии и документы. После получения денег злоумышленники удаляют переписку и перестают отвечать на звонки.

Немкин отметил, что аферисты используют стремление людей сэкономить на скидках и специальных предложениях, применяя методы социальной инженерии. Он рекомендовал покупать билеты только через официальные сайты авиакомпаний, не переводить деньги незнакомым людям и не передавать им документы с персональными данными.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов заявил, что мошенники стали публиковать фейковые объявления о сдаче жилья. По его словам, дальше злоумышленники присылают ссылку на фишинговый сайт, который имитирует популярный сервис бронирования.

Общество
Госдума
мошенничество
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин похвалил Ростех за один показатель в условиях СВО
Пьяница изрезал канцелярским ножом сотрудницу ПВЗ
Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона России по многоборью
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии поймали главаря банды, державшей в заложниках нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.