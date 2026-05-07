«Не меняем ничего»: в ЕС резко ответили на угрозы Зеленского в адрес Москвы Представитель ЕК Аль-Ануни: ЕС не будет эвакуировать дипломатов из Киева

Европейский союз не собирается эвакуировать своих дипломатов из Киева, заявил в ходе брифинга в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни. Так он прокомментировал угрозы президента Украины Владимира Зеленского атаковать Москву во время парада Победы 9 мая, передает РИА Новости.

Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего, — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва расценивает угрозы Зеленского ударить беспилотниками ВСУ по Красной площади как террористическую атаку. По ее словам, такие выпады не стоит недооценивать.

До этого кипрский журналист Алекс Христофору выразил мнение, что предупреждение Минобороны России об ответном ударе по центру Киева в случае попытки сорвать празднование Дня Победы в Москве серьезно встревожило западных лидеров. Он назвал Зеленского «зеленым гоблином, наложившим в штаны».