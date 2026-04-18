18 апреля 2026 в 22:45

В Словакии предположили, что избавит ЕС от одержимости Россией

Фицо: энергетический кризис из-за Ирана избавит ЕС от одержимости Россией

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Shutterstock/FOTODOM
Энергетический кризис, вызванный конфликтом вокруг Ирана, может помочь Евросоюзу преодолеть «идеологическую одержимость Россией», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В видеообращении, опубликованном в соцсетях, он подчеркнул, что в критической ситуации рассчитывать европейцам не на кого, поэтому необходимо использовать все инструменты для защиты национальных интересов.

Мы должны также понимать, что нам в самой плохой кризисной ситуации никто не поможет, повторяю — никто. И поэтому сейчас чрезвычайно важно использовать все политические и юридические инструменты для защиты наших интересов, — сказал Фицо.

Фицо также указал, что не поддержит новый пакет антироссийских санкций, пока Киев не восстановит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Он назвал остановку поставок инструментом влияния на выборы в Венгрии.

Ранее Фицо в соцсети сообщил, что Литва и Латвия уведомили словацкую сторону о запрете на пролет его самолета в Москву через свое воздушное пространство. Визит политика в российскую столицу планируется для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. Он добавил, что для его борта будет проложен альтернативный маршрут.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

